Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

PJ recupera obra desaparecida de Mosteiro de Alcobaça

Réplica da roda da vida apresentada no túmulo do rei D. Pedro I tinha desaparecido há quase 14 anos.

Por S.T. e I.J. | 09:14

Uma peça de escultura – réplica da roda da vida apresentada no túmulo do rei D. Pedro I - pertencente à coleção da Casa- -Museu Vieira Natividade - e que terá desaparecido do Mosteiro de Alcobaça há quase 14 anos, foi recuperada esta quinta-feira pela Polícia Judiciária (PJ).



Segundo um comunicado da PJ, o detentor da peça foi constituído arguido pelo crime de peculato. Gil Carvalho, coordenador da Polícia Judiciária de Leiria, explicou que a obra "não terá sido furtada mas sim, desencaminhada". O desaparecimento estava a ser investigado pelo Ministério Público das Caldas da Rainha.