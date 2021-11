Com um valor total superior a nove milhões de euros, o Ministério da Cultura celebrou esta sexta-feira os três primeiros contratos interadministrativos do Plano de Recuperação e Resiliência no âmbito do património cultural.





Os três primeiros contratos, assinados pela ministra da Cultura Graça Fonseca, dizem respeito ao Museu Monográfico de Conímbriga, o Museu Nacional Machado de Castro e o Mosteiro de Santa Clara-a-Velha, em Coimbra.





A intervenção no núcleo de Conímbriga, que deverá estar concluída em 2024, prevê a valorização das áreas de reserva, de exposições temporárias e oficinas, melhoria das acessibilidades, sistemas elétricos, de segurança e de iluminação, assim como instalação de rede ‘wi-fi’. No Mosteiro de Santa Clara-a-Velha, as obras incluem a requalificação do Centro Interpretativo, da Casa do Paço e de espaços exteriores. Na região Centro, estão ainda previstos investimentos no Convento de Cristo (Tomar), no Mosteiro da Batalha, no Mosteiro de Alcobaça, no Museu de Lamego, no Museu José Malhoa e no Museu Nacional Grão Vasco.