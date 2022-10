Prémio Nobel da Química atribuído a Carolyn R. Bertozzi, Morten Meldal e K. Barry Sharpless

O Prémio Nobel da Química 2022 foi atribuído a Carolyn R. Bertozzi, Morten Meldal e K. Barry Sharpless "pelo desenvolvimento da química de cliques e química 'bioorthogonal'".

O termo química 'bioorthogonal' refere-se a qualquer reação química que pode ocorrer dentro de sistemas vivos sem interferir nos processos bioquímicos nativos. O termo foi cunhado por Carolyn R. Bertozzi em 2003.

Barry Sharpless cunhou o conceito de química de cliques, que é uma forma de química simples e fiável, onde as reacções ocorrem rapidamente e os subprodutos indesejados são evitados.



Pouco tempo depois, Morten Meldal e Barry Sharpless apresentaram, de forma independente, o que é agora a jóia da coroa da química do clique: a cicatrização catalítica de cobre azido-alquídico. Esta é uma reacção química elegante e eficiente que está agora em uso generalizado. Entre muitas outras utilizações, é utilizada no desenvolvimento de produtos farmacêuticos, para cartografar o ADN e criar materiais mais adequados ao fim a que se destina.



Carolyn Bertozzi levou a química do clique a um novo nível. Para mapear biomoléculas importantes mas elusivas na superfície das células - glucanas - ela desenvolveu reacções de clique que funcionam dentro dos organismos vivos. As suas reacções bioorthogonais têm lugar sem perturbar a química normal da célula.

