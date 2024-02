Produtor de cinema Armando Guedes da Costa morre aos 84 anos

O produtor de cinema Armando Guedes da Costa, natural de Frende, no concelho de Baião, morreu no domingo, aos 84 anos, disse esta quarta-feira fonte familiar à Lusa.

Pai do produtor de cinema Emanuel AG (Emanuel Agarez-Guedes), Armando Guedes da Costa colaborou com o filho, tornando-se também ele produtor de cinema, com obra produzida no Japão.

De acordo com a família, a longa-metragem "Make-Believers", de Kenjo McCurtain, produzida no Japão, de que é produtor executivo, tem estreia nacional naquele país no próximo mês de abril.

Nascido a 28 de fevereiro de 1939 em Frende, Baião, Armando Guedes da Costa era formado em Direito pela Universidade de Coimbra e foi magistrado do Ministério Público.

Foi também docente na Universidade Católica, em Braga, tendo lecionado na área das tecnologias da informação e comunicação e ciências sociais, segundo a informação disponibilizada pela família.

O funeral acontece esta quarta-feira à tarde, no cemitério São Diniz de Vila Real.