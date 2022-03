O famoso retrato de Marilyn Monroe ‘Shot Sage Blue Marilyn’, de 1964, da autoria de Andy Warhol, vai a leilão por 180 milhões de euros.O anuncio é da leiloeira Christie’s, que já fez saber que espera que o quadro se torne na obra de arte mais cara do século XX. A pintura faz parte de um conjunto de quatro obras, conhecidas como as ‘Shot Marilyns’, todas do mesmo tamanho e com fundos de cores diferentes.