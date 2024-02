O quadro de Van Gogh ‘O Jardim do Presbitério Nuenen na Primavera’, roubado em 2020 durante a pandemia e recuperado pelas autoridades em setembro de 2023, vai voltar a ser exibido no Museu Groninger, em Roterdão, a 29 de março.



A pintura de 1884, avaliada em cerca de seis milhões de euros, foi mostrada à imprensa esta semana e ainda apresenta danos do roubo, nomeadamente um risco “grave” na parte inferior da tela, “porque atravessa todas as camadas e o verniz até à base, que é branca”, explicou o restaurador da





obra, Marjan de Visser.