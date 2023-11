No início, ninguém lhes ligou. Com o tempo, transformaram-se numa das bandas com maior sucesso nas vendas - mais de 300 milhões de discos - e nos concertos ao vivo: cerca de 700. Tudo começou com ‘Queen’, o título do primeiro álbum do grupo de Freddie Mercury (voz e teclas), Brian May (guitarra), Roger Taylor (bateria) e John Deacon (baixo).









Ver comentários