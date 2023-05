Quem vencerá a Eurovisão? Conheça uma a uma as 26 canções que vão disputar a final

Portugal vai ser o segundo país a atuar na grande final da Eurovisão, que decorre este sábado à noite, em Liverpool, no Reino Unido. Mimicat vai tentar conquistar a segunda vitória lusa no evento com o tema "Ai Coração".

Na final, além dos 20 países selecionados nas semifinais, juntam-se os "Cinco Grandes" (França, Alemanha, Espanha, Reino Unido e Itália), países que têm passagem direta à final devido aos contributos que fazem para o certame.

A ordem de atuação dos 26 países na final é decidida numa reunião de produtores executivos. Antes, a escolha era feita com base num sorteiro, mas desde 2013 que ficou encarregue à EBU (European Broadcasting Union) escolher, com base na dinâmica do festival.





Conheça as 26 canções que vão disputar a final:



13- Finlândia: "Cha Cha Cha", de Käärijä