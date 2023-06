"Rabo de Peixe" em 7.º lugar no 'top' da Netflix para séries em línguas que não inglês

A série "Rabo de Peixe" alcançou o sétimo lugar no 'top' global da Netflix para séries em línguas que não inglês, com mais de 12 milhões de horas vistas, de acordo com a lista divulgada pela plataforma de 'streaming'.

Metade das 10 séries que integram a lista chegaram a este 'ranking' na semana entre 29 de maio e 04 de junho, sendo encabeçada pela série colombiana "Perfil Falso", líder destacada com mais de 76 milhões de horas vistas.

De acordo com a lista de Top 10 da Netflix, a primeira temporada de "Rabo de Peixe" ("Turn of the Tide", no título inglês) só atingiu a primeira posição em Portugal, mas integrou os 10 mais vistos em 15 países, como Croácia, Grécia, Jamaica, Polónia, Quénia e Uruguai, entre outros.

Como explica o 'site' da Netflix, a lista é atualizada à terça-feira e consiste na divulgação dos 10 filmes e séries mais vistos, em inglês e não-inglês.

"Estas listas baseiam-se no número de horas vistas por semana: o número total de horas que os nossos membros à volta do mundo assistiram a cada título, de segunda-feira a domingo da semana anterior", indica a Netflix.

"Rabo de Peixe", realizada por Augusto Fraga e Patrícia Sequeira, foi um dos 10 projetos vencedores do concurso promovido pela plataforma Netflix com o Instituto do Cinema e do Audiovisual (ICA), para argumentistas, lançado em 2020, que teve no seu propósito apoiar a produção audiovisual portuguesa no contexto da pandemia de covid-19.

Com produção da Ukbar Filmes, "Rabo de Peixe" é a segunda série portuguesa para a Netflix realizada integralmente em Portugal, depois de "Glória", de Tiago Guedes, produzida pela SPi e estreada em novembro passado.

"Inspirada (muito livremente) num evento real, 'Rabo de Peixe' conta a história ficcional de quatro amigos que veem a sua vida mudar com a chegada de uma tonelada de cocaína à costa da pequena vila açoriana Rabo de Peixe. A série é um 'thriller' com toques de humor sarcástico e uma história baseada na esperança, nos sonhos, na amizade, no amor e no mar que promete conquistar e arrebatar o público português", descreveu a Netflix, em comunicado.

O elenco é encabeçado por José Condessa, Helena Caldeira, Rodrigo Tomás, André Leitão e Kelly Bailey, contando ainda com a participação de Maria João Bastos, Pepê Rapazote, Albano Jerónimo e Afonso Pimentel.