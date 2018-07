Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Rappers foram os reis do segundo dia do Super Bock Super Rock

música r Slow J deu concerto marcante na noite em que Travis Scott se estreou em Portugal.

Por Duarte Faria | 02:05

O hip hop foi rei no segundo dia do Super Bock Super Rock, que decorre no Parque das Nações, em Lisboa. O português Slow J, que, no ano passado, atuou no palco secundário e, há dois anos, no palco dedicado à música nacional, foi uma das estrelas de ontem e contou com um convidado muito especial: Richie Campbell, nome maior do atual panorama do reggae nacional.



O entrosamento entre os dois artistas foi perfeito e deixou o público à espera de novas oportunidades para escutar as suas sonoridades.



Mas o cabeça de cartaz desta segunda jornada do festival do rock foi o rapper norte-americano Travis Scott, um estreante em palcos nacionais. Com um estilo vocal inconfundível, provou porque se tornou numa das principais figuras do hip hop nos últimos anos. Antes, tinham subido ao palco da Altice Arena o rapper Anderson Paak & The Free Nationals.