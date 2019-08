Realizador do filme 'Variações' afirma que cantor "estava determinado a vencer”

João Maia era adolescente quando António Variações rebentou na cena musical portuguesa. Na altura, o agora realizador de cinema "ouvia muito rock português", mas não ficou fascinado com o cantor barbudo de aparência extravagante. Só mais tarde, quando prestou atenção às letras escritas por António Joaquim Rodrigues Ribeiro (o nome de batismo de António Variações), é que teve um ‘clique’."O Variações era barbeiro, como toda a gente sabe. E não sabia nada de música. Ele gravava-se a si próprio, a cantar, e depois levava as cassetes a quem lhe pudesse fazer os arranjos", conta João Maia. "Ele escreveu o que viveu e estava determinado a vencer, apesar de ter 37 anos – tarde para iniciar uma carreira musical."O realizador, que estreia ‘Variações’ nas salas de cinema na próxima quinta-feira, dia 22, sonhou com este filme há 20 anos, e desde 2009 que anda de volta do projeto, a tentar arranjar dinheiro para o produzir."Ganhámos o apoio do ICA em 2016 e mais recentemente tivemos o apoio da RTP. E assim consegui chegar aqui. Era um filme em que nunca me quis meter sem o mínimo dos mínimos", explica o cineasta. "Os filmes de época correm o risco de ficarem pobrezinhos..."Quanto ao ator, escolhido por casting para dar corpo a Variações, foi Sérgio Praia desde o primeiro momento. "Fiquei rendido ao Sérgio, à sua prestação no casting, e não podia ser outra pessoa a fazer este papel", garante. "Agora só espero que o filme chegue às pessoas de todas as gerações, porque o fiz dentro de um espírito universalista."