Red Hot Chili Peppers vão atuar em Portugal em 2023

O grupo composto por Anthony Kiedis, Flea, Chad Smith e John Frusciante esteve a última vez em Portugal, em 2017, no festival Super Bock Super Rock. Agora vem apresentar os dois últimos álbuns "

O festival NOS Alive anunciou esta segunda-feira que a banda de Rock Red Hot Chili Peppers vai atuar no palco principal do evento a 06 de julho de 2023."Confirmados! Os Chili Peppers chegam ao palco NOS da 15ª edição do NOS Alive no dia seis de julho", revelou o festival a partir de uma publicação na rede social Instagram.Unlimited Love" e "Return of the Dream Cantee Unlimited Love" lançados este ano.