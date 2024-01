O espectador é convidado a entrar na casa de Tita (Custódia Gallego) e Gui (Marques D’Arede), que nos contam a história do filho Fred e da mulher Irene, a quem “a vida correu muito bem” e que têm “uma boa casa”, uma “piscina fantástica” e estão constantemente a viajar pelo Mundo. É assim ‘Definitivamente as Bahamas’, peça que Martin Crimp escreveu na década de 80 do século passado, e pela qual o encenador Ricardo Neves-Neves se deixou encantar.









