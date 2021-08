Revelação de Daniela Melchior: “Não estava feliz a trabalhar em Portugal”

Debaixo de todos os holofotes, Daniela Melchior, a atriz portuguesa que integra o elenco principal do ‘blockbuster’ americano ‘O Esquadrão Suicida’, abriu o coração e fez uma revelação emotiva, que surpreendeu tudo e todos. “Quem me conhece sabe que há alguns anos não estava feliz a trabalhar em Portugal.”





O desabafo nas redes sociais caiu que nem bomba e deitou por terra o cenário cor-de-rosa associado ao percurso da jovem, que integrou durante cinco anos várias produções nacionais, como as novelas ‘Mulheres’, ‘A Herdeira’ ou ‘Valor da Vida’ (TVI). Daniela revelou, ainda, que foi uma viagem à Ásia, em fevereiro de 2019, que a ajudou a colocar as ideias no lugar. “Comprei um bilhete de ida para a Tailândia para priorizar a minha saúde mental e física.”