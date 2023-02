Acompanhar as peripécias de uma agência funerária é a proposta de ‘Os Cangalhei- ros’, em cena no Auditório Eunice Muñoz, Oeiras. Com direção de Celso Cleto, conta com os atores Victor Espadi- nha, Carla Vasconcelos, Diogo Lopes e Frederico Amaral.



“Trata-se de uma comédia adaptada de um texto do autor espanhol Lazaro Matheus”, conta ao CM Celso Cleto.









