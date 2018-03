Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Robbie Williams confessa ter doença mental

Cantor abriu o jogo durante entrevista.

00:38

"Tenho uma doença dentro da minha cabeça e que me quer matar", confessou o cantor Robbie Williams, durante uma entrevista ao jornal The Sun, onde falou abertamente sobre a depressão que o aflige e sobre os problemas de saúde de quem tem sofrido.



Sem nunca mencionar a doença pelo nome, Williams deixou a entender que vive com o problema e que este representa uma luta constante, mas também é combustível para a sua arte.



"Por vezes, isto aborrece-me. Outras vezes, é uma ferramenta da qual preciso para subir ao palco", admite.



"Feliz e infelizmente, se me deixarem por conta própria, a tendência é a de estragar tudo", adianta, dizendo que esta doença é algo com que vive desde os 19 anos e que o levou a ter problemas de ansiedade e de dependência de drogas e álcool.



Em setembro do ano passado, Robbie Williams chegou mesmo a estar internado nos cuidados intensivos e a cancelar a digressão que tinha assumido. Em causa estiveram, diz, "anormalidades identificadas no seu cérebro pelos médicos".



Para além da confissão, Robbie Williams falou ainda das saudades que tem de George Michael, com quem compara percursos, defendendo que ambos viveram a vida "numa montanha-russa".



"Foi simplesmente terrível o que aconteceu e eu sinto falta dele", assume, explicando que 2016 foi um ano particularmente difícil para si pois perdeu muitos colegas e amigos, bem como artistas que admirava.