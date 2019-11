Roberto Leal faria hoje 68 anos. Cancro roubou-lhe a vida em setembro deste ano

O cantor "português mais bonito do Brasil" faria hoje 68 anos. Roberto Leal - nome artístico de António Joaquim Fernandes - nasceu em Macedo de Cavaleiros a 27 de novembro de 1951 e cedo foi obrigado a emigrar para o Brasil.O cantor, que há mais de dois anos lutava contra um melanoma que quase lhe tirou a visão, morreu na madrugada do passado dia 15 de setembro, num dos departamentos de Cuidados Intensivos do Hospital Samaritano, em São Paulo.A notícia da morte de Roberto Leal, que dividiu a carreira entre Portugal e o Brasil, foi avançada, em Portugal, por José Cesário, ex-secretário de Estado das Comunidades e da Administração Local. "Hoje acordámos em choque. Portugal e Brasil estão de luto."