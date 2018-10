Rodagem de 'A Guerra dos Tronos' usa dispositivo para abater drones

Produtores fazem tudo para evitar 'spoilers' da oitava e última temporada da saga.

A série 'Guerra dos Tronos regressa em 2019 com a oitava e última temporada. Cresce a expetativa dos fãs em todo o mundo de saber qual o destino dos Stark, os Lannister ou dos Targaryen.O secretismo à volta do enredo é tal, que a produção tomou medidas especiais para evitar qualquer fuga de informação ou 'spoiler', que possa estragar o efeito surpresa do desfecho da história. A atriz Sophie Turner, que encarna o papel de Sansa Stark, revelou na feira Comic-Con de Nova Iorque que, durante as filmagens, foi criado usado um dispositivo que faz cair os drones em seu redor."Se um drone sobrevoar o local, existe uma coisa chamada 'kill the drones' [matem os drones], que é muito cool. Cria um campo à sua volta e os drones simplesmente caem. É uma coisa muito X-Man" conta a atriz ao site Entertainment Weekend.Estes dispositivos costumam ser usados pela polícia quando querem afastar drones de determinadas zonas, mas estão agora a ser aplicados no cinema.Apesar dos esforços, não faltam por essa internet fora histórias de quem diz saber qual o destino dos personagens principais. Um vasto mundo de especulação que os fão que quiserem ficar surpreendidos devem evitar.