Rui Sinel de Cordes insulta espectadora durante espetáculo. Evento no Porto cancelado

do humorista. De acordo com a descrição, Rui Sinel de Cordes, sempre munido de uma bebida, "começou a ficar tocado, tomou conta do espetáculo, sem seguir o alinhamento", cortando permanentemente a palavra aos colegas em palco, os humoristas Salvador Marinha e Luís Franco Bastos.Em virtude dos acontecimentos, "aos quais o Teatro Tivoli BBVA, Salvador Martinha e Luís Franco Bastos são alheios, não se reúnem as condições para que LX Comedy Club suba a palco" na próxima terça-feira, informou a Setlist através de uma publicação na rede social Instagram.