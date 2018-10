Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Samuel Úria e Márcia juntos em espetáculo em Loulé

Músico apresenta o seu novo miniálbum ‘Marcha Atroz’.

Por Rafael Duarte | 06:00

Samuel Úria e Márcia vão subir este domingo ao palco do Cine-Teatro Louletano, a partir das 17h00. O cantor tondelense irá apresentar o seu novo trabalho ‘Marcha Atroz’.



Este novo miniálbum de Samuel Úria conta com quatro canções originais que coincidirão, intencionalmente, com a chegada ao mercado das edições em vinil dos seus anteriores álbuns, como ‘Nem Lhe Tocava’, ‘O Grande Medo do Pequeno Mundo’ e ‘Carga de Ombro’.



Por isso, e segundo a organização do evento, este novo trabalho "resume em si o que está por detrás da sua conceção". Para se juntar ao artista, também vai subir ao palco neste espetáculo a cantora lisboeta Márcia, que por sua vez, apresenta um novo trabalho, muito recentemente publicado, o álbum ‘Vai e Vem’.



Samuel Úria e Márcia vão levar ao público do Cine-Teatro Louletano a canção que partilham no novo álbum da cantora ‘Emudeci’.



Os bilhetes para o espetáculo no Cine-Teatro Louletano custam entre 12 e 14 euros. Para quem nasceu no ano 2000 a entrada é gratuita.