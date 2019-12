Segredos da magia: os truques das bruxas que a Igreja ocultou

Dezenas de livros proibidos sobre magia, bruxaria e oculto estão à vista de todos, expostos na biblioteca do Convento de Mafra, até final de maio do próximo ano.A exposição chama-se ‘Magia - Um olhar sobre um tesouro oculto’, tem uma rosa em permanente levitação, uma ideia do ilusionista Nuno André, o comissário da mostra, e revela o acervo de livros não aprovados pela Igreja Católica, mas que estavam guardados à chave por um frade do século XVIII, com a letra ‘P’, em 3 das 136 estantes da colossal biblioteca. E tudo a mando, em segredo, do rei D. João V.Saberes ocultos utilizados por bruxos e bruxas, feiticeiros e magos estão desvendados nesta exposição, lado a lado com histórias de monstros, prodígios e fantasias, interpretação de sinais, química, filosofia natural e jogos de luz.Para os amantes da saga do pequeno mágico Harry Potter, há uma secção exclusivamente dedicada à Pedra Filosofal e um livro original com a descrição de como o alquimista Nicolas Flamel, uma das fontes inspiradoras da popular autora J. K. Rowlling, a terá conseguido alcançar.Nuno André leu durante dois anos em latim, francês e português arcaico as obras que estavam trancadas nas estantes proibidas da biblioteca e descobriu, essencialmente, como a Igreja Católica geriu o desconhecido e quais as técnicas que a Inquisição utilizou para obrigar magos, bruxas e feiticeiros a confessar o recurso à magia negra e a outras formas de ocultismo."O que se pretende mostrar é que as técnicas que hoje existem estavam ocultas, vinham do Egito antigo, algumas do tempo de Moisés, e eram perigosas porque, na visão da Igreja, não vinham do Deus dos cristãos. Como desconheciam como se fazia, eram truques e coisas do Diabo", descreve o curador da misteriosa exposição, destacando algo que fará sucesso entre os mais novos. "Estes livros terão impacto junto dos mais jovens por causa do Harry Potter."A rosa, tal como a luz, são dois dos principais símbolos da magia e das artes ocultas. Foi por isso que o ilusionista Nuno André, o comissário da exposição, escolheu deixar, até finais de maio, uma rosa sangue em levitação dentro de uma redoma.Os visitantes apontam lanternas de telemóvel, circundam os expositores para verem de lado a cápsula de vidro que protege a flor, na esperança de adivinharem como se mantém no ar. O autor da ideia recomenda que os visitantes leiam o que está escrito na legenda do expositor e afiança que lá está a chave para desvendar o mistério."As rosas, para os mágicos, simbolizam tudo o que a vida tem: o odor, a beleza, mas também os espinhos", revela, destacando outro fator: "A luz, e os raios de luz, aparecem descritos em livros de magia do século XVI, pressupondo que a maçonaria se terá aqui inspirado."No meio teológico e eclesial, em que era necessário combater a bruxaria e os magos, foram criados tratados contra os feiticeiros com poderes perigosos, onde eram descritos os métodos para os obrigar a confessar, com pressão psicológica e técnicas de tortura.- Estes livros explicam como eram feitos os truques de magia?- Não, mas associam os mistérios ao demónio. Nestes séculos, ou era milagre ou bruxaria. Este tratado dos demónios mostra o que é a bruxaria e a magia atribuída aos demónios.- O que é mais curioso de ler nestes livros?- É a forma como se identificavam os magos, com os amuletos, sinais, algumas palavras e códigos usados.- Mas apontam características específicas?- Sim, a forma como o mago se apresentava. Eram pessoas com bastante prestígio, com uma luz que na visão da Igreja não vinha de Deus, mas de Lúcifer.- A maior parte destes magos faziam simples truques.- Faziam, mas esses truques não faziam sentido para a Igreja. Não me atrevo a dizer que tudo o que faziam simples truques de ilusionismo...Profeta e conselheiro do rei Artur nas lendas e histórias do Ciclo Arturiano, é considerado o maior e mais famoso mago de todos os tempos. Feiticeiro para uns, santo para outros, Merlin é um exemplo da linha ténue que, em muitos casos, separa o mito da realidade.A magia e a bruxaria inspiraram dezenas de autores, mas tudo mudou no dia em que J. K. Rowling descobriu Harry Potter. A saga do jovem bruxo em Hogwarts vendeu milhões de exemplares em todo o Mundo, sendo ainda um tremendo sucesso de bilheteira no cinema.Dois filmes imperdíveis: ‘O Terceiro Passo’, de Christopher Nolan, com Christian Bale, Hugh Jackman e Scarlett Johansson; e ‘Os Mestres da Ilusão", de Louis Leterrier, com Jesse Eisenberg, Mark Ruffalo, Morgan Freeman e Woody Harrelson, entre outros.Conhecido como Houdini, tirava algemas dos pulsos num piscar de olhos e escapava de masmorras com pesadas portas e enormes fechaduras em menos tempo do demorava a trancá-lo. É o maior ilusionista da História.