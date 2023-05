Série portuguesa sobre Rabo de Peixe entre as mais vistas em 11 países

A série portuguesa "Rabo de Peixe" está no Top-10 de séries mais vistas na Netflix em onze países. Em Portugal é o programa mais visto na plataforma de streaming.A história protagonizada por José Condessa chegou ao quarto lugar no Luxemburgo e Espanha. Nas Bahamas, Grécia, Itália, Malta, Polónia, Suíça e Uruguai está entre as dez séries mais vistas, segundo dados do FlixPatrol "Rabo de Peixe", inspirada em factos verídicos, relata a história de um grupo de amigos - Eduardo (José Condessa), Sílvia (Helena Caldeira), Rafael (Rodrigo Tomá), Carlinhos (André Leitão) - que encontra droga vinda de um barco de narcotraficantes italianos.A série acompanha os amigos, que vêm na droga encontrada uma forma de ganhar dinheiro e ajudar a melhorar a vida na vila dos Açores. Os jovens são perseguidos pela polícia e pelos narcotraficantes que querem a cocaína de volta."Rabo de Peixe" tem sete episódios e conta com narração de Pêpê Rapazote.