Serralves fez a Festa com a maior afluência de sempre

A maior afluência de sempre. O Serralves em Festa de 2019 recebeu um total de 264 750 visitantes, o que representa um crescimento de 5,9% em relação ao ano anterior deste evento de 50 horas sem parar, com atividades, concertos, outros espetáculos e exposições para todas as idades e para todos os gostos.Aliás, a diversidade do passado fim de semana, naquela que foi a 16ª edição do certame totalmente gratuito, espelha-se mesmo na presença significativa de turistas - Espanha, Brasil, França e Reino Unido foram, nesta vertente, os países mais representados nas entradas.Destacam-se ainda a predominância do sexo feminino (61%) e uma média de idades de 38,9 anos."A grande afluência de visitantes nacionais e estrangeiros é indicadora da reputação que Serralves conquistou dentro e fora do País", sublinha a organização do "maior evento de cultura contemporânea em Portugal" e que teve como mote a celebração dos 30 anos da Fundação Serralves.As centenas de propostas de várias áreas disciplinares - música, dança, performance, teatro, circo contemporâneo e fotografia - provocaram um "elevado grau de satisfação com a qualidade do evento", segundo um estudo de públicos e de impacto económico através de muitos inquéritos no local, fruto de uma parceria entre o ISAG - European Business School e a Fundação, que voltará, no próximo ano a organizar o Serralves em Festa, já marcante no panorama nacional.