Sevilha recebe fadistas portugueses

Carminho é uma das artistas que integra o cartaz do festival.

09:49

O Teatro Lope de Vega, em Sevilha, Espanha, acolhe a 4ª edição do Festival de Fado Sevilha. O evento arranca dia 16, com a atuação de Carminho.



Seguem-se Mísia, dia 27 de novembro, e Ricardo Ribeiro, que fecha o cartaz no dia 11 de dezembro.



O Festival de Fado, que este ano tem o lema ‘El Fado Fuera de Puertas’, encerra assim naquela cidade espanhola a sua edição deste ano, depois de ter passado por Rabat, Buenos Aires, Bogotá, Santiago do Chile, Lima, Cidade do Panamá, Rio de Janeiro, Madrid e Barcelona.



Em preparação está já o programa para 2019.