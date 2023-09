Shakira retira verso de música com trocadilho sobre Piqué para evitar problemas jurídicos

Bizarrap

A cantora Shakira retirou um verso de uma música com um trocadilho sobre o ex-companheiro, Gerard Piqué, para evitar problemas jurídicos, avançou a Folha de São Paulo esta quinta-feira.A garantia foi dada por Keityn, compositor do tema "Music Sessions 53" gravado com, no qual a artista colombiana se refere ao futebolista com quem manteve uma relação durante 11 anos.O trecho em questão dizia "a ese ají le falta más pique" (essa pimenta precisa de mais sabor). Mesmo sem a provocação com o nome de Piqué, a música tem mais de 600 milhões de visualizações no Youtube.