Simone de Oliveira cancela musical para ser operada

"Simone, O Musical" estava previsto estrear-se em dezembro em Lisboa.

08.11.18

Um "grave problema na anca" obrigou Simone de Oliveira a afastar-se dos palcos e ao consequente cancelamento de Simone, O Musical.



A cantora deixou uma mensagem aos fãs através do Facebook da produtora do musical: "O meu respeito pelo público e pela produtora UAU fez-me tomar a difícil decisão de cancelar o espetáculo Simone, O Musical. Um grave problema na anca vai obrigar-me a uma intervenção cirúrgica mais cedo do que o previsto", revela.



"Espero que todos entendam esta minha posição e conto convosco. É apenas um Até Já. Bem hajam, Simone de Oliveira", acrescenta Simone.



O espetáculo estava previsto para dezembro e janeiro, no Auditório dos Oceanos no Casino Lisboa.