A Suécia venceu este sábado o festival da Eurovisão, com o tema ‘Tatoo’, de Loreen. O concurso decorreu em Liverpool, na Inglaterra, devido a questões de segurança relacionadas com a guerra na Ucrânia, país que venceu o concurso no ano passado e que, por tradição, deveria acolher o festival.Mimicat representou Portugal, com o tema ‘Ai coração’ e foi a segunda a subir a palco na grande final, tendo ficado em 23.º lugar no concurso.