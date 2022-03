"Summer of Soul" conquista Óscar de Melhor Documentário

"Summer Of Soul", de Ahmir Khalib Thompson, conquistou o Óscar Melhor Documentário em longa-metragem, na 94.ª edição dos prémios da Academia de Hollywood, a decorrer esta noite em Los Angeles.

Dirigido pelo líder da banda the Roots, Questlove, em nome próprio (Ahmir Khalib Thompson), o documentário aborda o Festival Cultural de Harlem de 1969, reunindo nomes como Stevie Wonder, Mahalia Jackson, Sly and the Family Stone e Gladys Knight & the Pips.

"Summer Of Soul (...Or, When The Revolution Could Not Be Televised)" foi, no ano passado, filme de abertura do festival IndieLisboa.

Os outros candidatos a Melhor Documentário eram "Ascension", "Attica", "Flee" e "Writing with Fire".

A entrega do Óscar Melhor Documentário em longa-metragem foi sucedida de uma homenagem ao filme "O Padrinho", de Francis Ford Coppola, com a presença dos atores Al Pacino, Robert De Niro e do realizador que recordou o autor da saga, Mario Puzo, e o produtor Robert Evans e, no final da intervenção, saudou o povo da Ucrânia.

Nesta cerimónia dos Óscares, "Dune" conquistou até agora seis dos dez Óscares para que foi nomeado: Melhor Cinematografia, Melhores Efeitos Especiais, Melhor Som, Melhor Banda Sonora Original, Melhor Montagem e Melhor Direção de Arte.

A 94.ª cerimónia dos Óscares decorre esta noite, em Los Angeles, Califórnia.

O filme "O Poder do Cão", da realizadora neozelandesa Jane Campion, lidera as nomeações, competindo em 12 categorias.

Durante a cerimónia, foi cumprindo um minuto de silêncio de apoio ao povo da Ucrânia, com apelo à ajuda humanitária.