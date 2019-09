Taylor Swift estreia-se em Portugal com concerto no NOS Alive em 2020

A cantora norte-americana Taylor Swift vai estrear-se em território português no dia 9 de julho, no festival NOS Alive. A artista publicou a data na sua página oficial e o festival já confirmou a presença da cantora através de uma publicação nas redes sociais.



Os bilhetes para o Nos Alive vão ser colocados à venda no dia 28 de setembro, no site oficial do festival de música.