Teatro Aveirense reabre após obra de 1,5 milhões de euros

O Teatro Aveirense, em Aveiro, vai reabrir ao público em setembro, após a conclusão das obras de renovação que estão a decorrer atualmente, anunciou a autarquia, numa altura em que aquela sala de espetáculos está a celebrar 140 anos de existência.A Câmara decidiu antecipar o início das obras de renovação do Teatro Aveirense, que deveriam começar apenas em julho próximo, devido à evolução da pandemia da Covid-19, que obrigou ao encerramento do espaço. A empreitada representa um investimento da autarquia de Aveiro de cerca de 1,5 milhões de euros, que visa "intervir de forma generalizada na conservação das infraestruturas, equipamentos e organização funcional".Em setembro, e além de uma sala de espetáculos renovada, o Teatro Aveirense "terá uma nova identidade gráfica e novas ferramentas de comunicação, assim como uma exposição e um livro que têm como objetivo mostrar este teatro de forma inédita". No YouTube, e para celebrar os 140 anos de existência, o Teatro Aveirense está a divulgar cinco vídeos criados com vários membros da comunidade artística e criativa de Aveiro. Realizados por Nuno Barbosa, os vídeos de curta duração, cujas filmagens decorreram no topo do edifício, contam com as atuações de Lara Pereira, mema., Nico Pires e Teresa Queirós, a partir de um texto original de Bruno dos Reis.Para o regresso em setembro está a ser preparada uma programação especial, que será revelada mais tarde.