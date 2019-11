Teatro fecha portas por falta de apoios

É uma tomada de posição dramática: a companhia Cegada Grupo de Teatro, de Vila Franca de Xira, vai encerrar o TEIV – Teatro Estúdio Ildefonso Valério – a partir de dia 1 de dezembro, por falta de apoio da Direção-Geral das Artes (DGArtes).

Em comunicado, a estrutura – que "serve anualmente mais de oito milhares de espectadores" – explica que o seu projeto, elaborado em parceria com a câmara local, "foi considerado elegível e pontuado pela DGArtes com 79%", mas que, ainda assim, recebeu "um apoio de zero euros para os próximos dois anos, 2020-2021".





"Isto representa um categórico abandono do Governo Central ao território de abrangência deste equipamento cultural público", lê-se no comunicado.Confrontada com esta e outras queixas, de estruturas em situação idêntica, a ministra da Cultura, Graça Fonseca, já respondeu que não é possível aumentar o financiamento às artes de modo a que todas as candidaturas consideradas elegíveis recebam financiamento, mas reconhece que o modelo de apoio sustentado à criação coloca vários "desafios" e manifestou vontade de "trabalhar em 2020 para encontrar algumas medidas para resolver alguns casos concretos". Não quis especificar quais.Os resultados provisórios dos concursos para 2020/2021 foram conhecidos a 11 de outubro. Ficaram sem apoio 75 das 177 candidaturas elegíveis.A Plataforma Cultura em Luta anunciou que vai voltar aos protestos de rua quando o Governo apresentar o Orçamento do Estado para 2020.Graça Fonseca vai ao Parlamento prestar esclarecimentos sobre os concursos de apoio às artes. Requerimento do BE foi aprovado por unanimidade.