Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Tempestade obriga a cancelar concertos

Ala dos Namorados e Mafalda Veiga não chegaram a tocar. Na Figueira da Foz, 800 pessoas ficaram retidas em atuação de Carminho.

Por Sónia Dias e Miguel Azevedo | 01:36

Foram várias as salas de espetáculo da capital que, no passado sábado, decidiram cancelar os espetáculos que tinham programados em virtude do alerta de tempestade. Na maioria dos casos, o aviso surgiu em cima da hora, surpreendendo fãs e os próprios artistas.



Foi o caso dos Ala dos Namorados, que souberam que não iriam subir ao palco do Coliseu dos Recreios, em Lisboa, para celebrar os 25 anos de carreira duas horas antes do espetáculo. "A banda já tinha feito o sound check e estava a jantar quando foi avisada que não haveria concerto", revela ao CM fonte próxima do grupo de Nuno Guerreiro e Manuel Paulo, cuja prestação foi reagendada para domingo, dia 21, às 19h00.



Mafalda Veiga estava em palco a ensaiar quando foi informada que o Campo Pequeno ia cancelar o espetáculo ‘30 Anos Para Comemorar’ devido ao tempo. Uma nova data para o concerto será conhecida em breve, garante a Vibes & Beats.



Outro evento adiado foi a festa Revenge of the 90's, entretanto remarcada para o próximo sábado, dia 20, na FIL. Já Artur Pizarro adiou o seu recital no CCB para 14 de dezembro, e o espetáculo ‘Baixa Terapia’, no Tivoli, será realizado sábado, às 19h00. Em todos os casos, os bilhetes já adquiridos continuam válidos.



Mas não foram só as salas de espetáculo de Lisboa a sofrer as consequências da tempestade ‘Leslie’. Na Figueira da Foz, cerca de 800 pessoas ficaram retidas no Centro de Artes e Espetáculos durante um concerto da fadista Carminho e só puderam sair depois de receberem indicação da Proteção Civil.