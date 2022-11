The Black Keys são a primeira confirmação do festival Alive para 2023

Os norte-americanos The Black Keys são a primeira confirmação no cartaz da 15.ª edição do festival Alive, marcada para 06, 07 e 08 de julho no Passeio Marítimo de Algés, Oeiras, anunciou hoje a organização.

Os The Black Keys atuam no primeiro dia do festival, 06 de julho, no palco principal, segundo a promotora Everything is New, num comunicado hoje divulgado.

Os bilhetes para a 15.ª edição do NOS Alive já estão à venda nos locais habituais e no 'site' do festival, estando disponível um 'fã pack' nas lojas FNAC, que inclui uma t-shirt oficial do festival e garante entrada no recinto por uma porta exclusiva.