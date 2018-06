Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

The Gift confirmados no Nos Alive

A banda portuguesa vai marcar presença no dia 14 de julho.

16:49

O Nos Alive confirmou a presença dos The Gift no festival no dia 14 de Julho. A banda portuguesa é das últimas novidades a serem reveladas pela organização do espetáculo.



A banda portuguesa fecha assim o cartaz do Nos Alive.



O espetáculo vai contar com alguns dos mais recentes sucessos da banda no palco Nos clubbing.







O festival de música vai decorrer no Passeio Marítimo de Algés de 12 a 14 de julho e conta com artistas como Artic Monkeys, Snow Patrol, Miguel Araújo, Queens of the Stone Age, Pearl Jam e Mallu Magalhães.



Bilhetes vão dos 65 euros aos 149 e já estão todos esgotados.