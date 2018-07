The Kooks cancelam concerto no NOS Alive

Britânicos fizeram o anúncio nas redes sociais.

Luke Pritchard, o vocalista da banda, que está a recuperar de uma bronquite. Segundo a nota colocada nas redes sociais, o vocalista tem ordens do médico para descansar a voz.



Os britânicos lamentaram o cancelamento e afirmam que querem voltar a Portugal o mais brevemente possível.





A banda britânica The Kooks anunciou esta quinta-feira no Twitter que não vão marcar presença no festival NOS Alive. O concerto estava marcado para esta sexta-feira, às 19h50, no palco principal do evento.O motivo será o estado de saúde de

— The Kooks (@thekooksmusic) July 12, 2018A substituí-los estarão os Blossoms, que estiveram no festival em 2017 e regressam com o novo álbum, "Cool like you".O festival Nos Alive cumpre a 12.ª edição, há muito esgotada, com bandas como Arctic Monkeys, cabeças-de-cartaz hoje do primeiro dia, Queens of The Stone Age e Pearl Jam.No passeio Marítimo de Algés são esperadas cerca de 55 mil pessoas por dia.