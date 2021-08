Till Lindemann, vocalista da banda Rammstein, detido na Rússia

O vocalista da banda alemã Rammstein, Till Lindemann, foi preso na Rússia no passado sábado dia 28 de agosto depois de ter sido questionado no seu quarto de hotel.

O músico e a banda preparavam-se para atuar no festival Maclarin For Homeland para uma multidão de cerca de 500 pessoas. O website Summa Inferno informa que a detenção está ligada à proibição da realização de eventos de larga escala na Rússia por causa da Covid-19.





O evento estava a ser organizado por Maxim Larin, um conhecido empresário russo que tem diversas ligações à extrema-direita e a grupos nacionalistas russos.Para além do músico, também o seu agente Anar Reiband foi detido porque a Rússia acredita que o homem está a mentir sobre as suas intenções ao entrar no país com um visto turístico, quando na realidade também se encontrava a trabalhar na organização do festival.

Em comunicado, a banda ainda não confirmou, nem desmentiu, a detenção do vocalista. Ainda assim, informou os fãs que o festival de música Maclarin For Homeland foi cancelado.