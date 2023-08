Corria o ano de 1983 quando Toto Cutugno, um cantor de 40 anos relativamente conhecido em Itália, mas ainda pouco ou nada no resto do Mundo, subiu ao palco do festival de Sanremo, de guitarra ao peito e fato azul escuro para cantar ‘L’Italiano’. Conseguiu apenas o quinto lugar, mas a canção e o seu refrão entrariam para sempre na história da música ligeira.









