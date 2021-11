Fãs tentaram travar concerto de Travis Scott mas artista continuou a atuar

You can’t tell me Travis Scott didn’t see this kid getting resuscitated while he was up there doing the robot #ASTROWORLDFest pic.twitter.com/cjqsiK29BS — damn (@DexterL07617514) November 6, 2021

, morreu ao tentar ajudar um familiar durante a confusão. "O meu irmão morreu quando tentava salvar a minha cunhada desses atos horrendos que estavam a ser cometidos contra ela", escreveu Basil Baig no Facebook.

"Estou sem palavras e num verdadeiro trauma por causa deste acontecimento. Eu estava lá e não consegui salvar o meu irmão. As pessoas batiam e empurravam e não queriam saber da vida de ninguém".



Travis Scott 'devastado' quer ajudar famílias das vítimas

"Devastado". Foi esta a palavra utilizada por Travis Scott para descrever o sentimento após a morte de vários fãs durante o seu concerto no Astroworld.



O músico mostrou-se totalmente disponível para ajudar a Polícia de Houston com a investigação.



O rapper afirma que "sempre que via alguma coisa que não estava bem, para o concerto". No entanto, os pedidos de socorro multiplicavam-se entre os milhares de pessoas ali presentes.



"Estou empenhado em trabalhar em conjunto com a comunidade de Houston para apoiar as famílias afetadas", sublinhou o músico.

O desespero tomava conta de milhares de pessoas na plateia do Astroworld - festival anual organizado por Travis Scott - enquanto o companheiro de Kylie Jenner aparentava não se importar com tudo o que se passava à sua frente. Momentos após o início da atuação, Travis tinha no seu horizonte um mar de gente em aflição, alguns em paragem cardíaca, ambulâncias no meio dos fãs e ouviam-se gritos de desespero, como comprovam muitos vídeos agora divulgados nas redes sociais.Uma publicação, entretanto apagada, da socialite Kylie Jenner, que está grávida do segundo filho, mostrava uma ambulância a atravessar a multidão de fãs que assistia ao concerto do rapper.Segundo as autoridades, a multidão - que ultrapassava as 50 mil pesoas - avançou e foi pressionando aqueles que se encontravam mais à frente e, cerca das 21h00, quando Travis Scott subiu ao palco, a situação ganhou proporções trágicas."Quem estava à frente começou a ser esmagado". "A multidão estava a mover-se e a empurrar com tanta força e que várias pessoas iam acabando por cair e provocando a queda a outras", revelou o DJ Billy Nasser ao Houston Chronicle.Outras imagens que agora começam a ser amplamente divulgadas na Internet mostram vários fãs a subir às plataformas onde o festival estava a ser filmado e a pedirem para que o concerto parasse de imediato.Enquanto Travis atuava, vários fãs colapsavam. A vítima mais nova da tragédia tinha apenas 14 anos . Outra das vítimas, Danish Baig, de 27 anos