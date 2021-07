Eles são três das maiores figuras de Hollywood e agora aparecem juntos naquela que já é considerada a comédia do ano. ‘The Comeback Trail’, ou em português ‘Um Bando de Vigaristas em Hollywood’, estreia esta quinta-feira e reúne Robert De Niro, Morgan Freeman e Tommy Lee Jones, três vencedores de Óscares que demonstram aqui que não há idade para fazer rir (todos eles estão acima dos 74 anos).









Robert de Niro veste o papel de Max Barber, um antigo produtor de cinema que, dado o seu último fracasso cinematográfico, vê a vida ameaçada por causa de uma dívida com o chefe da máfia Reggie Fontaine.

Para ganhar dinheiro e pagar o que deve, Max tem então a grande ideia de produzir um filme apenas para matar o seu protagonista, Duke Montana (Tommy Lee Jones), um velho alcoólico, e ficar com o dinheiro do seguro. Os planos, no entanto, vão por água abaixo quando Max se confronta, inesperadamente, com a resistência de Duke para... morrer.





Incapaz de matar o velho alcoólico numa acrobacia básica, Max decide então, em desespero, colocá-lo em situações cada vez mais perigosas, acabando por fazer o melhor filme da sua carreira. O filme tem realização de George Gallo.



Outras estreias



DRAMA FRANCÊS



‘Voo Para a Liberdade’ conta a história de um cientista que estuda gansos selvagens e se une ao filho adolescente, para salvar uma espécie em extinção.





ANIMAÇÃO



Em ‘Upsss 2! A Aventura Continua’, os nossos heróis vão viver novos e emocionantes momentos para conseguirem salvar todos os animais da arca.





AÇÃO À AMERICANA



Baseado na personagem icónica do G.I. Joe. ‘Snake Eyes’ relata o percurso de um jovem solitário que é acolhido por um ancestral clã japonês.