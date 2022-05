Tudo o que faz de 'Avatar: The Way of Water' o filme mais esperado dos últimos 13 anos

The Way of Water',

São 13 anos de espera que chegam ao fim. Quando em 2009, 'Avatar' chegou aos cinemas, ninguém pensou que seria preciso esperar mais de uma década até à sua sequela. Em dezembro deste ano, o mundo volta a mergulhar no planeta Pandora com 'Avatar:mas antes importa perceber o que faz deste um filme tão esperado.Associada a uma história diferente e aliciante que tinha todos os ingredientes para ser um sucesso estava o realizador James Cameron, o mesmo de 'Titanic', e só isso já bastava para que de 'Avatar' só se esperasse que fosse uma das grandes obras da sétima arte. Foi tratado como um verdadeiro blockbuster: as publicidades caras, os grandes atores e até mesmo Leona Lewis, uma das cantoras baladas à época, para dar voz ao tema principal do filme.Mas na verdade, por detrás do fenómeno 'Avatar' estava a tecnologia. O filme, feito com complexos equipamentos tecnológicos, foi visto por uma grande parte de pessoas no cinema com óculos 3D no rosto. Foi o primeiro grande filme a ser exibido com esta inovação que hoje, como sabemos, desapareceu por inúmeras razões.Ainda que tenha custado caro produzir e realizar 'Avatar' - mais de 265 milhões de euros - liderou a tabela dos filmes mais rentáveis de sempre durante 10 anos, só superado, em 2019, por 'Vingadores: Endgame'. O anúncio da sequela pode, no entanto, empurrar 'Avatar' de novo para esse lugar, dado que muitos vão procurar rever o primeiro dos quatro filmes que James Cameron já confirmou.Como sempre deveria acontecer com os bons filmes, 'Avatar' foi distinguido, em 2010, com 3 Óscares: Melhor Fotografia, Melhores Efeitos Visuais e Melhor Direção de Arte. O Óscar de Melhor Filme perdeu-o para 'The Hurt Locker', do qual nada se fala nos dias que correm.Sobre 'Avatar:ainda pouco se sabe para além da data de estreia, prevista para dezembro. Kate Winslet, a atriz com que Cameron já havia trabalhado em 'Titanic', é uma das novidades, a quem se juntam os atores do primeiro filme Zoe Saldana, Sam Worthington, Sigourney Weaver e Stephen Lang.No trailer, com pouco diálogo mas recheado com paisagens do planeta fictício Pandora, é inevitável fazer uma viagem ao passado e reviver todas as sensações vividas quando entrámos neste universo enquanto espectadores pela primeira vez. No fundo, é como se de 2009 para cá nada tivesse mudado.Agora, basta esperar por dezembro, mas para quem esperou 13 anos, estes meses vão ser fáceis.