UHF expõem vida e obra em Almada

A primeira viola acústica de António Manuel Ribeiro ou a famosa guitarra Gibson de dois braços feita por encomenda, diverso vestuário do cantor, prémios e fotografias inéditas dos UHF são apenas alguns dos itens que vão estar expostos, a partir deste sábado, no Museu da Cidade de Almada, numa exposição dedicada à banda de ‘Cavalos de Corrida’ e ‘Rua do Carmo’."Vai ali estar a nossa obra toda, como tudo começou. Esta exposição abre as portas do universo do grupo que um dia saiu do cais de Almada (Cacilhas), aportou a quase 1800 palcos e regressou sempre ao refúgio das praias da Caparica", explica António Manuel Ribeiro que nos últimos quatros meses andou a "investigar", como diz, mais de 9 mil fotografias.A exposição ‘UHF Pela Estrada do Rock’, que é hoje inaugurada pelas 18h00, está patente todo o verão até ao dia 28 de setembro.