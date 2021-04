Veja a lista completa dos vencedores dos Óscares

Confira a lista completa dos vencedores:

"Nomadland - Sobreviver na América" conquistou, este domingo, o Óscar de Melhor Filme, na 93.ª edição dos prémios da Academia das Artes e Ciências Cinematográficas, dos Estados Unidos. A longa-metragem valeu também o Óscar de Melhor Realização a Chloé Zhao, a segunda mulher a vencer nesta categoria em toda a história dos prémios, e o Óscar de Melhor Atriz a Frances McDormand."Nomadland - Sobreviver na América"

Melhor Realização

Chloé Zhao, "Nomadland – Sobreviver na América"

Melhor Atriz

Frances McDormand, "Nomadland – Sobreviver na América"

Melhor Ator

Anthony Hopkins, "O Pai"

Melhor Atriz Secundária

Yuh-Jung Youn, "Minari"

Melhor Ator Secundário

Daniel Kaluuya, "Judas e o Messias Negro"

Melhor Argumento Original

"Uma Miúda com Potencial"

Melhor Argumento Adaptado

"O Pai"

Melhor Filme Internacional

"Mais uma Rodada", de Thomas Vinterberg (Dinamarca)

Melhor Filme de Animação

"Soul: Uma Aventura com Alma"

Melhor Documentário

"A Sabedoria do Polvo"

Melhor Banda Sonora Original

"Soul", de Trent Reznor, Atticus Ross e Jon Batiste

Melhor Canção Original

"Fight for You", do filme “Judas e o Messias Negro”

Melhor Curta-Metragem

"Two Distant Strangers"

Melhor Curta-Metragem de Animação

"If Anything Happens I Love You"

Melhor Curta Documental

"Colette"



Melhor Fotografia

"Mank"

Melhor Direção de Arte

"Mank"



Melhor Montagem

"O Som do Metal"



Melhor Som

"O Som do Metal"

Melhores Efeitos Visuais

"Tenet"

Melhor Guarda-Roupa

"Ma Rainey: A Mãe do Blues"

Melhor Maquilhagem e Cabelos

"Ma Rainey: A Mãe do Blues"