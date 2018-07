Vhils inaugura obra na Barragem da Caniçada

Arte no rio Cávado insere-se num projeto da EDP e está localizada em pleno Gerês.

Alexandre Farto, mais conhecido no mundo da arte como Vhils, inaugurou uma gigantesca obra de arte na Barragem da Caniçada, no Rio Cávado. A intervenção artística insere-se num projeto da EDP que quer associar obras de arte às suas centrais hidroelétricas.

A obra foi pintada em grande escala num dos muros da barragem, com uma pistola de alta pressão. Foram utilizadas tintas adequadas à superfície de betão e posteriormente pulverizadas com um produto que evitará a corrosão natural.





"Visceral" é o nome dado à obra que dá outra vida à barragem, no Gerês. De acordo com informações dadas pelo artista, a obra inserida no projeto pretende incentivar a ligação "entre o ser humano, a paisagem envolvente e o património edificado das grandes estruturas."

Quem quiser observar esta nova obra de arte pode fazê-lo, por exemplo, nas Antigas Piscinas da EDP, em Valdosende.