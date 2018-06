Vianna da Motta e Domingos Sequeira estão em selo

Emissão dos CTT tem tiragem de cerca de um milhão de exemplares.

O pianista e compositor José Vianna da Motta e o pintor Domingos Sequeira fazem parte da emissão filatélica ‘Vultos da História e da Cultura’, que inclui sete personalidades e que acaba de ser lançada pelos Correios de Portugal.

Com uma tiragem de cerca de um milhão de exemplares, os sete selos que compõem a emissão têm uma taxa única de 0,53 euros cada, porte atual do correio doméstico.

O selo dedicado a Domingos Sequeira apresenta, além do retrato do pintor, o óleo sobre tela ‘Adoração dos Magos’ (1828), que faz parte do acervo do Museu Nacional de Arte Antiga.

O retrato de José Vianna da Mota, datado de 1895, está no selo dedicado ao pianista, assim como a partitura de ‘À Pátria’, sinfonia para grande orquestra da autoria do músico, documento existente na Biblioteca Nacional de Portugal.

Já o médico dermatologista Bernardino António Gomes é reproduzido no selo onde é apresentada a Planta da Quinoa e a Farmácia Portátil, peça existente no Museu da Farmácia.

O pintor Tomás da Anunciação é reproduzido num selo da série, bem como o óleo sobre tela da sua autoria que leva o título ‘Vista da Penha de França’ pertencente ao acervo do Museu do Chiado.

Quanto ao selo do Padre Himalaya, é ilustrado com um retrato do cientista tirado aquando da Exposição Universal de S. Louis, nos Estados Unidos da América, em 1904.

O industrial António Champalimaud ilustra um selo com uma foto tirada ao empresário no Rio de Janeiro, em junho de 1994. A imagem do selo completa-se com a Companhia de Cimentos Tejo, forno de cimento nº 5, em Alhandra, o maior forno de cimento do Mundo aquando da sua inauguração, em 1959.

Finalmente, o historiador e político Vitorino Magalhães Godinho ilustra o último selo desta emissão com uma foto tirada por Eduardo Gageiro em 1970 e um pormenor do Castelo de Caminha (do livro das fortalezas situadas no extremo de Portugal e Castela, existente na Torre do Tombo).

A emissão filatélica completa-se com a pagela divulgativa, o sobrescrito e o carimbo de primeiro dia.

Acaba também de ser emitido um inteiro-postal alusivo ao Wine Summit Cascais’18. Com desenho de Francisco Galamba, este inteiro-postal tem taxa paga I20g destinado ao correio internacional e uma emissão de três mil exemplares.