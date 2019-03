Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Vitor Kley: "Nunca pensei ser tão conhecido em Portugal"

Cantor brasileiro é o autor de um dos maiores sucessos do momento no Brasil e em Portugal, ‘O Sol’.

Por Miguel Azevedo | 01:30

Foi a recuperar de uma intervenção cirúrgica ao apêndice que Vitor Kley, o músico brasileiro de 24 anos responsável por ‘O Sol’, o mega-hit do momento, visitou pela primeira vez Portugal.



Foi também uma estreia fora do Brasil, uma vez que o músico nunca tinha alcançado um sucesso que lhe permitisse sair profissionalmente do seu país. E esse sucesso chegou quase por acaso.



"Foi num dia em que fui para casa dos meus pais, que moram perto da praia, para fazer surf e arejar a cabeça. Estava um dia meio nublado e eu decidi fazer uma música como se fosse uma conversa com o Sol: Vê se não me esquece/vê se me ilumina/preciso de você aqui", explica o músico ao CM. O tema (incluído no disco ‘Adrenalizou’) chegou às rádios, tornou- -se viral e conquistou 150 milhões de visualizações num ano.



"Nunca esperei isto. Eu já tinha tentado antes e nunca tinha acontecido nada", desabafa. "Eu nunca tive um plano B no sentido de ser médico ou arquiteto. Sempre quis isto." Sobre a passagem por cá não podia ter ficado mais surpreendido. "Nunca pensei ser tão conhecido em Portugal.



Estava na Torre de Belém e as pessoas reconheceram-me. Às tantas, estava uma excursão inteira a tirar fotos comigo", conta o músico que prometeu à avó que passaria por Fátima para lhe comprar uma medalha.



O cantor volta no verão para atuar no Sudoeste. Por ora, leva para casa boas memórias e duas palavras que promete juntar ao seu vocabulário: ‘giro’ e ‘fixe’.