Os maiores êxitos musicais natalícios vão ser recordados nesta quadra num espetáculo original de Henrique Feist, com direção musical do seu irmão, Nuno Feist. Para quem gosta dos clássicos, ‘White Christmas’ já estreou, no Casino Estoril, em Cascais.









Além das versões, o espetáculo conta também a origem dos temas, por vezes muito diferente do que a maioria dos espectadores imagina. É o caso, por exemplo, de ‘Jingle Bells’, canção que nem sequer foi escrita a pensar no Natal, mas antes nas célebres corridas de trenós que se realizavam do século XIX, em Massachussets, nos EUA. “Gostamos introduzir algum contexto político e social. São músicas lindíssimas, é um universo mágico, mas há coisas interessantes na história destas músicas que as pessoas desconhecem. Desta forma, vão dar-lhes outro significado”, explica Mariana Pacheco, uma das intérpretes em palco. A coroar todos estes ingredientes, cinco vozes de excelência integram um elenco que já faz isto há cinco anos e no qual pontuam, além de Mariana Pacheco, Valter Mira, Daniel Galvão, Diogo Leite e o próprio Nuno Feist.

“Decidimos manter este espetáculo, ano após ano, para ser o carimbo de Natal da ArtFeist, como acontece em Londres ou Nova Iorque, onde há sempre em cena clássicos da época. Este ano terá surpresas, mas só quem viu nas outras temporadas dará por elas!”, avisa Nuno Feist, convidando quem quiser (re)ver este concerto a fazê-lo, de quinta a domingo, no Casino Estoril.