É com uma exposição de fotografia, que inaugura hoje no Arrábida Shopping, no Porto, que os Xutos & Pontapés iniciam as comemorações dos 35 anos sobre a data de edição do álbum ‘Circo de Feras’, "o disco que mudou tudo na carreira do grupo",diz Tim. "São fotos de estúdio e de estrada, escolhidas de uma vasta coleção de imagens", explica.









