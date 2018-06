Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Benfica vence Sporting e fica a uma vitória do título nacional de futsal

Partida decorreu no Pavilhão João Rocha.

Por Lusa | 22:37

O Benfica venceu este domingo fora o Sporting, por 9-6, após prolongamento, no terceiro jogo da final da Liga portuguesa de futsal, e ficou a um triunfo se sagrar campeão, depois de dois títulos consecutivos dos 'leões'.



No pavilhão João Rocha, em Lisboa, o Benfica esteve a perder por 5-2, mas deu a volta na parte final e foi o Sporting que fez o 6-6 no último minuto, forçando o prolongamento, no qual os 'encarnados' marcaram três golos sem resposta, por Bruno Coelho (42 e 49) e Fernandinho (50).



No tempo regulamentar, Fernandinho (10), Bruno Coelho (17), Raúl Campos (36 e 37), Bruno Pinto (39) e Rafael Henmi (40) marcaram para o Benfica, enquanto Pany Varela (06 minutos), Merlim (19 e 33), Pedro Cary (25), Diogo (30) e Cavinato (40) fizeram os tentos do Sporting, num jogo marcado pelas expulsões dos 'leões' Deo (09), Djô (14) e Fortino (34), bem como do seu treinador, Nuno Dias (12).



O Sporting venceu o primeiro jogo (5-4) e o Benfica igualou a final ao ganhar o segundo (3-2), forçando assim a realização de um quarto jogo, que está marcado para dia 27 de junho, quarta-feira, no pavilhão da Luz, em Lisboa. Um eventual quinto encontro está agendado para 30, novamente na casa dos 'leões'.