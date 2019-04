Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

FPF felicita e agradece ao Sporting pelo título europeu de Futsal

Leões venceram na final os cazaques do Kairat Almaty, por 2-1.

17:25

O presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Fernando Gomes, felicitou e agradeceu ao Sporting pela conquista do título de campeão europeu de futsal, ao vencer na final os cazaques do Kairat Almaty, por 2-1.



"Gostaria de felicitar o Sporting pela conquista da Liga dos Campeões de futsal, a mais importante competição mundial de clubes desta modalidade. A conquista do Sporting, gostaria de sublinhar, prestigia não apenas o clube, os seus associados e adeptos, como também o desporto nacional e o país", lê-se na mensagem assinada por Fernando Gomes, no sítio oficial da FPF na Internet.



Na quarta presença dos 'leões' na final da prova, a terceira consecutiva, o Sporting marcou pelos internacionais italianos Cavinato (22 minutos) e Alex Merlim (27) marcaram os golos dos 'leões', enquanto o cazaque Douglas Júnior (38) reduziu para o Kairat, juntando-se ao Benfica no historial da prova, que ergueu o troféu em 2009/10, quando se chamava UEFA Futsal Cup.



"Ao jogadores, ao Nuno Dias e toda a sua equipa técnica, ao 'staff' de apoio, dirigentes, sócios e adeptos do Sporting Clube de Portugal envio uma sentida palavra de admiração e agradecimento pela forma superlativa, pela forma como, mais uma vez, representaram o futsal português num contexto de máxima competitividade e excelência", prosseguiu o líder federativo.



Fernando Gomes reconheceu "que só através do trabalho árduo, da enorme dedicação e paixão, do talento e do sacrifício se consegue atingir objetivos desportivos tão importantes, como é o caso da Liga dos Campeões de futsal".



Lembraria, nesta hora de festa, que o Sporting nunca desistiu, mesmo após duas derrotas nas finais de 2016/17 e 2017/18, de lutar por este sonho. O vosso exemplo é a prova de que, para vencer, não se pode abdicar de lutar. Obrigado e muitos parabéns, Sporting Clube de Portugal", rematou Gomes.