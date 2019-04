Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sporting vence Kairat e conquista Liga dos Campeões de Futsal

Leões tornaram-se a segunda equipa portuguesa a erguer o troféu.

16:47

O Sporting venceu este domingo o Kairat, por 2-1, na final da Liga dos Campeões de futsal, e conquistou o troféu europeu que perseguia e que lhe 'escapou' nas três finais que tinha disputado.



Em Almaty, no Cazaquistão, os 'leões' puseram fim à 'maldição europeia' que os assolava, depois de terem perdido as três finais que tinham no seu historial nesta prova (2011, 2017 e 2018), e conseguiram-no a jogar em casa do Kairat, anfitrião da 'final four' deste ano, com golos de Cavinato (22) e Merlim (27). Douglas Júnior (38) ainda reduziu para o Kairat, mas foi insuficiente para impedir o primeiro título europeu dos 'leões'.



Com este triunfo europeu, o primeiro do Sporting, os 'leões' tornam-se a segunda equipa portuguesa a tornar-se campeão europeu de futsal, depois de o Benfica o ter conseguido em 2010, sucedendo aos espanhóis do Inter Movistar, que venceu as duas últimas edições da prova, precisamente frente à equipa orientada por Nuno Dias.



O Sporting entrou melhor na partida e logo no segundo minuto dispôs de duas ocasiões para inaugurar o marcador: na primeira, Cavinato viu o remate parado por Higuita, na segunda Dieguinho falhou o desvio à boca da baliza e deixou incrédulo Nuno Dias com tamanho desperdício.



A resposta do Kairat teve a chancela de Rangel, que num primeiro lance de perigo dos cazaques atirou à malha lateral da Baliza de Guitta.



O jogo entrou numa fase de maior acalmia, com as duas equipas pouco interessadas em abrir espaços que pudessem dar ao adversário a oportunidade de abrir o ativo. Erick testou uma vez mais os reflexos de Higuita num remate de meia distância, e, pouco depois, o guarda-redes desequilibrou a defesa do Sporting ao subir no campo para finalizar um lançamento da equipa anfitriã desta final.



Já dentro do último minuto, o Kairat esteve perto do 1-0, mas uma grande defesa de Guitta, depois de um toque involuntário de João Matos que quase traía o brasileiro, segurou o empate para o Sporting antes do intervalo.



Se na primeira parte a equipa de Nuno Dias foi algo perdulária, no início do segundo tempo os 'leões' mostraram grande eficácia e marcaram na primeira oportunidade que tiveram. Cardinal recebeu na direita, rodou sobre o seu marcador direto e assistiu Cavinato ao segundo poste, que só teve de encostar para o 1-0.



A perder, o Kairat tomou então conta da iniciativa de jogo e tornou-se mais perigoso, optando muitas vezes por fazer avançar Higuita para ter superioridade numérica no ataque.



Coeso a defender, o Sporting nunca se desmoronou e foi letal na resposta: aos 27, Merlim colocou o Sporting a vencer por dois golos de vantagem, com um pontapé de meia distância que deixou o guarda-redes do Kairat sem resposta.



Nos minutos seguintes, perante o maior assédio do Kairat, Guitta teve papel de destaque, com duas boas intervenções a evitarem o golo dos cazaques, e Cardinal podia ter posto um ponto final no encontro num lance em que esteve perto de marcar o 3-0.



A dois minutos do final, o Kairat reduziu para 2-1 e relançou o jogo. Douglas conseguiu pela primeira vez tirar partido do cinco para quatro e, após quebrar a organização defensiva leonina, rematou forte de fora da área, sem hipótese de defesa para Guitta.



Até final, o Kairat tentou tudo para chegar ao empate, mas Guitta, com uma defesa assombrosa com 30 segundos para jogar, segurou a vantagem leonina e confirmou o título europeu para os 'leões'.